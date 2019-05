Liviu Dragnea, prima noapte in inchisoare! Poate, sau nu poate, scapa de inchisoare, fostul sef PSD

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea si-a petrecut prima noapte dupa gratii la penitenciarul Rahova. Acolo va sta timp de 21 de zile in carantina, apoi se va decide unde isi va ispasi pedeapsa de 3 ani si 6 luni primita pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Dragnea are cateva cai extrordinare la dispozitie, insa niciuna nu va suspenda executarea pedepsei, a explicat, la Antena 3, avocatul Toni Neacsu. Irina Tanase, prima reactie dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare Acesta a mai spus ca nici macar decizia pe care o va da CCR pe 5 iunie, in legatura cu completurile de 3 judecatori nu va avea efect asupra sentintei de condamnare a liderului PSD. Daca ti-a plac ...