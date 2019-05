Liviu Dragnea primeste si o veste buna! A castigat un proces important! Un lider #rezist ii solicita despagubiri uriase

Liviu Dragnea a primit si o veste buna de la avocatii sai, dupa o saptamana de foc in care a pierdut pe toate planurile.

Liviu Dragnea a castigat, totusi, un proces: cel cu protestatarul Marian Ceausescu. Acesta il daduse in judecata pe liderul PSD si ii ceruse daune morale in valoare de 45.000 lei dupa ce fusese facut ”securila” de acesta. Procesul a avut loc la Judecatoria Sectorului 2 si s-a incheiat cu anularea cererii din partea magistratilor, in camera de consiliu. Totusi, un nou termen a fost fixat pe 20 iunie si teoretic exista o mica sansa ca acesta sa se judece.

Marian Morosanu, supranumit Ceausescu, este unul dintre liderii vocali ai miscarii #rezist, care s-a considerat jignit de apelativul ”securila”, folosit de Liviu Dragnea la adresa lui. In afara de daune morale, protestatarul a cerut ca Liviu Dragnea sa-i prezinte scuze publice pe posturile de televiziune care au difuzat imagini cu politicianul adresandu-i injurii.

Liderul #rezist, agresat de securitate!

Scena incriminata a avut loc dupa ce Dragnea a iesit de la o sedinta a Asociatiei Municipiilor din Romania, iar Ceausescu i-a strigat: ”Cati bani ai furat? La puscarie”. Nervos, PSD-istul i-a raspuns: ”La puscarie sa mergi tu, securila! Direct”.

Marian Ceausescu sustine ca este un vechi luptator anticomunist care a avut de suferit in timpul regimului de dinainte de 1989. El spune ca a fost batut atat de securisti cat si de mineri.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.