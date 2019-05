Liviu Dragnea, proiect de lege important: Vrem interzicerea exportului de busteni din Romania

Liviu Dragnea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca vrea sa depuna saptamana viitoare un proiect de lege pentru interzicerea exportului de busteni din Romania. ”Am pregatit un proiect de lege pe care cred ca il depun saptamana viitoare pentru interzicerea exportului de busteni din Romania. Cine vrea sa exporte, sa exporte lemn prelucrat, pentru ca plusvaloarea sa ramana in Romania. Liviu Dragnea ordona, Petre Daea executa! MII de controale la cei care importa legume si fructe Speram ca in Romania sa nu mai existe pamant gol. Orice palma de pamant din Romania va trebui sa fie cultivata. E prea bogat pamantul asta. Ceea ce s-a intamplat in Romania in 10 ani, adica schimbarile brutale trebuie sa fie co ...