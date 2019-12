Liviu Dragnea ramane in inchisoare. Inalta Curte a respins contestatia in anulare

Fostul lider PSD Liviu Dragnea, a fost scos, marti dimineata, din Penitenciarul Rahova si dus la Inalta Curte, unde judecatorii iau in discutie contestatia in anulare facuta de acesta impotriva sentintei definitive la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul Angajarilor fictive.