Liviu Dragnea, raspuns pentru Kelemen Hunor: "Daca mergem cu Guvernul in Parlament pentru restructurare avem majoritate fara UDMR"

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca, in cazul in care se va ajunge la varianta restructurarii Guvernului, actuala coalitie are majoritate in Parlament si fara UDMR. "Am auzit ce a spus UDMR-ul si stiam ca UDMR-ul nu sustine o restructurare a Guvernului, am si discutat cu colegii de la UDMR. Daca vom lua decizia sa mergem cu Guvernul in Parlament pentru restructurare avem majoritate fara UDMR, fara niciun fel de problema, in plenul reunit", a spus Liviu Dragnea, intr-o conferinta de presa la Botosani. Liderul PSD a fost intrebat si despre posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa blocheze inclusiv o varianta de restructurare a Guvernului. Intrebarea a fost un prilej pentru ...