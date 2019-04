Liviu Dragnea, raspuns pentru Klaus Iohannis: "Referendumul este modul in care presedintele Klaus Iohannis a ales sa intra in campania pentru europarlamentare"

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a afirmat in aceasta seara, la Antena 3, ca intrebarile pentru referendum nu raspund unei controverse care ar fi in societate pe tema justitie si ca referendumul este modul in care presedintele Klaus Iohannis a ales sa intra in campania pentru europarlamentare. "Suntem de acord cu referendumul, am fost de acord si cu temele pe care le-a enuntat prima data. Suntem de acord si cu aceste intrebari. Nu le analizam noi din punct de vedere constitutional sau nu. Vezi si: Klaus Iohannis, atacuri DURE la adresa Partidului Social Democrat! Referendum anti-PSD pe 26 mai - LIVE TEXT Aceste doua intrebari - unii spun ca sunt trei - au o aprobare cvasiunanima in populatie si nu raspund un ...