Liviu Dragnea, reactie dura la adresa Corinei Cretu: Este o mincinoasa. A votat impotriva Romaniei

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca votul dat in Consiliul de ministrii pentru a transmite scrisoarea de avertisment catre Romania, semnata de Frans Timmermans, o pune in dificultate pe Corina Cretu. Dragnea arata ca actualul comisar european a votat impotriva Romaniei, din moment ce in Consiliu decizia a fost luata cu unanimitate. Frans Timmermans si Corina Cretu prinsi cu minciuna. Unde s-a semnat scrisoare catre autoritatile romane "Daca este asa cum spune purtatorul de cuvant al Comisiei Europene am constatat ca doamna Corina Cretu, care este candidat al unui partid securist a votat impotriva Romaniei. Cand se voteaza in unanimitate in Consiliul de ministrii, iar doamna Cretu voteaz ...