Liviu Dragnea, reactie ironica la adresa lui Klaus Iohannis: ''Cel mai mare mut a inceput sa faca galagie''

Liviu Dragnea prezent la mitingul Partidului Social Democrat (PSD) a facut mai multe declaratii la Targoviste, si a lansat un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Liviu Dragnea, despre legea dublului standard: ''Va fi valabila pentru oricine, nu doar pentru produsele straine'' "L-am auzit si l-ati auzit si dumneavoastra pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca. A inceput sa faca galagie. Credeti ca are Iohannis ceva de spus? Credeti ca are vreun proiect de tara, vreun gand bun pentru Romania? Nu are, oameni buni. El si ai lui fac galagie pentru a acoperi un sunet care se aude din ce in ce mai tare, este sunetul cresterii economice, este sunetul scos de cresterea pe ...