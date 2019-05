Liviu Dragnea, reactie referitoare la inflatia pentru finalul acestui an: S-a dovedit pana acum, ca ceea ce am prognozat noi in programul de guvernare s-a confirmat in realitate

dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astazi, ca actuala guvernare a marit veniturile romanilor pentru ca preturile ”cresteau oricum” si a adaugat ca nu comenteaza prognoza BNR de 4,2% referitoare la inflatia pentru finalul acestui an. OUG 114 se modifica din nou. Anuntul facut de Liviu Dragnea ”Nu comentez, ca nu sunt comentatorul BNR, stiu ca Banca Nationala are niste comentatori foarte buni si foarte isteti. Nu vreau sa comentez asta si, in general, nu vreau sa comentez previziunile niciunei institutii. S-a dovedit pana acum, din fericire pentru romani, ca ceea ce am prognozat noi in programul de guvernare s-a confirmat in realitate. Ceea ce spuneau ei, de exemplu, UE sau Co ...