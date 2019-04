Liviu Dragnea s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis: 'Ai rabdare sa spun ce am facut noi, mincinosule/ Le place sa fie slugi'

Așteptat cu fanfara în Dumbrăveni din județul Suceava, liderul PSD Liviu Dragnea s-a dezlănțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, la mitingul electoral la care ia parte.

"Ai răbdare să spun ce am făcut noi, mincinosule. Am mărit salariile la medici așa cum nu au fost niciodată în România. Că avem nevoie de ei aici să ne trateze. Am mărit salariile dascălilor și o vom face în fiecare an de aici înainte.

În anul viitor pensiile vor fi cel puțin duble și nu vorbesc de pensiile speciale. Am eliminat impozitul pe pensiile sub 2000 de lei. Ăștia de care vorbim au tăiat salariile cu 25% și au vrut să taie și pensiile. Asta vor face dacă vor veni din nou la putere. I-ați auzit pe Iohannis și clica lui vorbind de patriotism? Lor le e frică, le place să fie slugi" a declarat Liviu Dragnea în comuna Dumbrăveni din județul Suceava.