Liviu Dragnea, scos din sarite de previziunile lui Mugur Isarescu: 'BNR are niște comentatori foarte buni și foarte isteți'

Liderul PSD Liviu Dragnea a avut un mesaj tăios după ce Mugur Isărescu a anunțat că Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,3% pentru 2020.

„Nu comentez, că eu nu sunt comentatorul BNR. Știu că BNR are niște comentatori foarte buni și foarte isteți. În general, nu vreau să comentez previziunile vreunei instituții. S-a dovedit până acum, din fericire pentru români, că ceea ce am prognozat noi în programul de guvernare s-a confirmat în realitate. Ceea ce spuneai ei, de exemplu, Comisia Euroepană spunea că o să avem o creștere economică de 3,3%. Uitați că avuserăm 5,1! În fiecare an ni se spunea că o să fie rău. Realitatea programului de guvernare arată că românii o duc mai bine și creșterea economică e mai mare.”, a spus Dragnea, aflat în Argeș.