Liviu Dragnea susține ca exista un dosar la DIICOT cu dovezi ca s-a urmarit asasinarea sa

Președintele PSD, Liviu Dragnea a explicat că are informații conform cărora există un dosar la DIICOT, ținut la sertar, în care mai multe persoane au descris situația din România și au dezvăluit și cum s-a încercat asasinarea liderului PSD.

”Este un dosar generat de o declarație a cuiva, cred că 2-3 persoane care au spus lucruri dovedite, despre cum funcționează și cum s-au finanțat aceste mișcări. Printre alte lucruri au spus și ce aveau de gând să facă.

Am înțeles, că nu am vorbit prea mult cu persoana respectivă, dar am înțeles că a fost și puțin amenințat. Dosarul ăsta, alte dosare se tărăgănează intenționat.”, a spus Liviu Dragnea, la România TV.