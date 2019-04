Liviu Dragnea știe ce urmeaza: 'E o PACALEALA a lui, cauta un motiv DISPERAT sa participe'

Liviu Dragnea este de părere că referendumul anunțat de Klaus Iohannis pentru data de 26 mai, în aceeași zi cu alegerile europarlamentare, are drept scop oferirea posibilității președintelui de a se implica în campania politică a PNL.

”E o păcăleală a lui. Caută un motiv disperat să participe la campanie, alături de PNL. O să aibă o problemă cu Cioloș și ai lui, care au spus că, dacă vin la putere, o să modifice legile justiției prin Ordonanțe, fix ceea ce Iohannis nu vrea.

Temele în sine nu sunt de respins, nu am fost împotriva luptei anticorupție și o spun cu date și acțiuni, nu este PSD împotriva instituțiilor statului, am sprijinit cu tot ce a fost nevoie infrastructură, legislatură. Mai am o speranță și sper să nu mor cu ea în brate, ca magistrații să fie independenți, toți cei care vrem să vedem cu ce teamă au trăit, unii mai trăiesc. El vrea un prilej ca să vorbească, să nu fie mut, să îi ajute pe ai lui. Nu lasă oamenii să se informeze. Oamenii trebuie să vină să voteze, dar să voteze în cunoștință de cauză. Cu temele nu am o problemă, de aici și până a vedea dacă constituțional, o să văd.

Campania nu e foarte complicată, ca mesaj. Noi spunem că România merită mai mult, și mai mult decât am făcut până acum.

Guvernul organizează referendumul, nu eu spun cum să aranjeze mesele acolo. Trebuie să fie aceeași secție de vot și același birou, o să fie o harababură. Comisia de la Veneția a spus că nu e bine să se țină referendum în același timp cu alegerile, dar pe ei nu îi interesează. Eu am cerut să vină oamenii la vot. Numai un nesimțit poate să susțină că eu nu vreau să vină oamenii la vot, în condițiile în care eu am o condamnare pentru că am chemat oamenii la vot.”, a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

