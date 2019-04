Liviu Dragnea: "Viorica Dancila nu a vrut remanierea in Parlament. Nu imi permin sa fortez"

Viorica Dancila si Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut ieri seara, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila nu a vrut sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului. Dragnea a spus ca Dancila, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. ″In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai poata sa respinga niste propuneri de ministri ca nu ...