Liviu Pleșoianu il NIMICEȘTE pe Ștefan Banica Junior, dupa atacul la PSD: 'Timp de zece ani, sub Basescu, s-a luptat cu Veta'

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu răspunde atacului lansat de actorul și cântărețul Ștefan Bănică Junior la adresa PSD. Ieri, Bănică acuza că în prezent România are cea mai proastă guvernare din ultima sută de ani.

"Sub Băsescu, timp de ZECE ani, Bănică Jr. s-a luptat doar cu VETA, care i-a stricat CHIUVETA. Acum, brusc, e un mare luptător, puternic implicat politic și social..", a scris Liviu Pleșoianu pe Facebook.

”Unde vreți să vă creșteți copiii? Ce vreți să învețe? Noi avem o responsabilitate. Trebuie să-l înveți că poate alege. Aceasta e responsabilitatea noastră. Trebuie să vă gândiți la ce nu vă place, la ce detestați cel mai tare.

Te-ai dus și ți-ai făcut datoria. E ca și cum ți-ai aduna hârtia ta de pe jos, măcar ai conștiința curată că tu te-ai comportat civilizat. Du-te și votează!

Aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta și într-un concert și m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simțit și e valabil și acum.”, susține Ștefan Bănică Jr., într-un interviu pentru Paginademedia.