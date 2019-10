Liviu Plesoianu arata vinovatii din PSD pentru pierdea guvernarii: 'Cine a ales sa-i dea totul doamnei Dancila a ales sa piarda totul, din pacate'

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu, unul dintre parlamentarii care nu au votat moţiunea de cenzură, afirmă că de vină pentru pierderea guvernării sunt cei care i-au oferit Vioricăi Dăncilă totul - funcţia de premier, cea de preşedinte al PSD şi statutul de candidat la prezidenţiale. Pleşoianu denunţă renunţarea bruscă, după 26 mai, la discursul practicat de PSD în ultimii ani, dar şi faptul că nu a fost desemnat el drept candidat al PSD la prezidenţiale.

"La cald, două comentarii am:

1. Spre deosebire de Ponta, Tăriceanu și ai lor, eu am respectat votul din decembrie 2016 și NU am votat moțiunea lui Werner.

2. "Cu sufletul, vă votăm pe dvs., dar doamna Dăncilă e premier și are pâinea și cuțitul..." - așa mi-au transmis sute de delegați ai Congresului PSD din 29 iunie. "Întotdeauna veți vota greșit atunci când nu veți vota din convingere" - le-am spus atunci. Le-am mai spus și că dezicerea doamnei Dăncilă#2 de tot ce am spus și întreprins împreună în ultimii ani va avea un singur rezultat - pierderea unui număr important de susținători, pierderea majorității parlamentare, pierderea guvernării și pierderea prezidențialelor. Până acum, din păcate, nu m-am înșelat deloc...

Toți cei care i-au cântat în strună doamnei Dăncilă#2 au greșit fundamental. Dacă ar fi înțeles importanța congresului din 29 iunie, atunci inclusiv Guvernul PSD ar mai fi fost azi în funcție. Cine a ales să-i dea totul doamnei Dăncilă (premier, președinte PSD, candidat la prezidențiale) a ales să piardă totul, din păcate. Le mulțumesc încă o dată celor 715 delegați care au priceput atunci că a miza totul pe cartea Dăncilă#2 e a pierde totul. Sunt oameni care au votat DIN CONVINGERE, pentru că a contat pentru ei strict ce am spus la Congres, precum și ce am spus și am făcut în toți acești ani... Nu m-am văzut cu nimeni înainte, nu am negociat nimic cu nimeni. Doar am mers în fața tuturor și am vorbit ca un OM LIBER!

Drumul oamenilor LIBERI este singurul care ne mai poate scoate din fundătura istoriei în care tocmai am intrat.

Fie să FIM, OAMENI LIBERI!", scrie Liviu Pleşoianu pe Facebook.