Liviu Plesoianu, despre delegatia PSD la intalnirea cu Iohannis: Cea mai buna formula din toate cele care puteau fi imaginate

Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, referitor la delegatia PSD trimisa la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca a fost aleasa cea mai buna formula posibila. Liviu Plesoianu, dupa explicatiile lui Augustin Lazar: Am mari indoieli cu privire la faptul ca suntem colegi de specie! "Avem cea mai buna formula din toate cele care puteau fi imaginate. Domnul presedinte are tupeul sa ne vorbeasca despre justitie si sa ne propuna un referendum in conditiile in care il tine in brate pe procurorul general al Romaniei, cel despre care stim deja foarte bine cu totii din procesele verbale care au aparut si pe care le-a semnat ca presedinte de comisie, faptul ca a refuzat eliberarea doi ani ...