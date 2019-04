Liviu Plesoianu, despre referendum: Este declansat de catre un presedinte care il tine in brate pe procurorul general al Romaniei, un tortionar

Iohannis Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, atac dur astazi, in plenul Parlamentului, la adresa presedintelui Klaus Iohannis, afirmand ca il sustine pe procurorul general Augustin Lazar, care, in anii '80, in calitate de presedinte al Comisiei pentru eliberari de la Penitenciarul Aiud, a semnat impotriva eliberarii conditionate a dizidentului anticomunist Iulius Filip. "Referendumul este declansat de catre un presedinte care il tine in brate pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, despre care Opozitia stie foarte bine ca in 1985 si 1986, conform unor documente, (...) din calitatea sa de presedinte al Comisiei pentru eliberari de la Aiud, procurorul general de acum a semnat ca dizidentul anticom ...