Liviu Plesoianu, dupa ce i s-a validat candidatura la sefia PSD: 'Ar fi fost o revolta pe care cu greu ar mai fi putut opri'

Liviu Pleșoianu a declarat, referitor la validarea candidaturii sale la șefia PSD, în ședința CEx al partidului, că se aștepta la o astfel de decizie, transmite Mediafax.

„E o decizie la care contrar tuturor spuselor din ultimele zile și din ultimele ore eu mă așteptam, cum mă așteptam ca până la urmă în CEx să nu blocheze funcția de secretar general pentru că sunt conștienți din pulsul pe care îl știu că l-au luat și în teritoriu și printre parlamentari, erau conștienți înainte de CEX că dacă ar fi blocat funcția de secretar general, dacă în cazul meu ar fi blocat candidatura, ar fi fost o revoltă pe care cu greu ar mai fi putut opri, post congres, ca atare au luat această decizie”, a afirmat Liviu Pleșoianu, vineri, la Antena 3.

Deputatul PSD a mai spus că a fost interesat mereu doar de mesajul pe care l-a transmis oamenilor care rezonează cu el.

„Acum ce se va întâmpla mâine, nu știu, eu și când am concurat la dumneavoastră pe 1 decembrie 2015, am mai spus-o de multe ori o spun și acum, cu toată sinceritatea, m-a interesat, nu m-a interesat în momentul acela rezultatul final, m-a interesat doar ceea ce am eu de transmis, atunci oamenii au rezonat, să vedem ce se v-a întâmpla acum. Cert este că voi avea ocazia să vorbesc și că dacă voi avea ocazia să vorbesc, în felul acesta vocea oamenilor care susțin acest partid se va face auzită, dincolo de toate întorsăturile, de toate declarațiile din ultima vreme ale unor persoane care par a fi complet diferite de cele de până pe 26 mai, dincolo de toate aceste lucruri se va face auzită vocea oamenilor și cred că este foarte important”a conchis Pleșoianu.