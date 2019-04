Liviu Plesoianu, dupa explicatiile lui Augustin Lazar: Am mari indoieli cu privire la faptul ca suntem colegi de specie! 

Liviu Plesoianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul Liviu Plesoianu scrie pe pagina sa de dupa declaratiile date astazi de Augustin Lazar ca neaga niste fapte care oricum nu i se imputa, evitand astfel sa vorbeasca despre ce a facut. Plesoianu face o paralela cu modul in care a jurat Traian Basescu, in celebra confrutare electorala, ca "Nu a lovit copilul cu pumnul in plex!" Liviu Plesoianu DA DE PAMANT cu Augustin Lazar: ODIOASA fiinta esti! "Nu am lovit copilul cu pumnul in plex! ...Asa jura Basescu pe Biblie, in fata natiunii, cand de fapt toata lumea vazuse secventa in care lovise un copil cu dosul palmei peste fata. "Nu am fost colaborator al Securitatii!" ...Asa spune Sinistrul Lazar, in conditiile in ca ...