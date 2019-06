Liviu Plesoianu, in cazul Sorinei: Sunt doi copii traumatizati. Legaturile sufletesti nu se pot frange de pe-o zi pe alta

Liviu Plesoianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Liviu Plesoianu a vorbit despre cazul Sorinei, fetita de opt ani care a fost tarata cu forta din casa in care a crescut de catre autoritati. „Eu am fost crescut de o familie care m-a crescut in cel mai bun mod cu putinta. Insa, intr-o excursie, in scoala generala, eu si toti colegii mei ne-am intors cu giardia. Aveam exact varsta Sorinei, cand unul dintre cei doi cei mai importanti oameni din viata unui copil s-a dus, in cazul meu. La trei-patru zile dupa acel moment, am fost luat de oameni din familia mea ca sa depasesc momentul. Si radeam si ma jucam, apropo de filmarea aceea. Scrisoare scrisa de Sorina, fetita din Baia de Arama: "Eu nu imi doresc decat sa ra ...