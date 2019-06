Liviu Plesoianu, ironic la adresa ochelarilor lui Gigel Stirbu: Oare oamenii cu halate albe l-au tratat pe domnul cu ochelari galbeni?

Gigel Stirbu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Liviu Plesoianu s-a dezlantuit la adresa liberalului Gigel Stirbu, care, ieri, a citit motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila in Parlament. Dupa ce s-a prezentat in fata colegilor sai cu o pereche de ochelari galbeni, Stirbu a ajuns subiect de dezbateri in presa si in mediul politic. Zi IMPORTANTA pentru Guvern. Opozitia depune motiunea de cenzura. Coalitia vrea votul dupa Rusalii- UPDATE "Motiunea lui #GIGEL... Mi se pare normal ca motiunea sa fie citita de domnul cu ochelari galbeni. E acelasi domn care ne spunea ca PNL e cel mai tare pentru ca "e singurul partid care connnloccc (!??) si care CIIICIII (!?!)". ...Mai am o singura nelamurire: oamenii cu halate albe ...