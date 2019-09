Liviu Plesoianu: "Mi-e scarba! Nu atat de tupeul lor, cat de halul in care am ajuns noi ca popor"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politicianu roman, Liviu Ioan Adrian Plesoianu a facut in ultimele ore mai multe declaratii in legatura cu superficialitatea cu care sunt tratate anumite evenimente marcante pentru Romania. "Colonie de mana a 14-a, asta suntem! "Dragnea si copiii lui sunt interzisi pe teritoriul american." Dar cu puscasul marin care l-a ucis pe Teo Peter ce-ati facut, "imaculatilor"!?? Dar cu americanii carora le-au fost livrate romance MINORE in 2012, ce-ati facut, prea-neprihanitilor!?? Mi-e scarba! Nu atat de tupeul lor, cat de halul in care am ajuns noi ca popor... Cand s-a intamplat tragedia cu Teo Peter, in 2004, toata Romania a vuit. In 2019, dupa doar 15 ani, e aproape INTERZIS sa critici in vreun fel ceva - O ...