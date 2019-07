Liviu Plesoianu nu concepe ca PSD sa o sustina pe Kovesi: 'Doamna Dancila, chiar ați uitat cum vorbeam noi doi, la terasa, la Bruxelles?'

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu afirmă că Viorica Dăncilă merge cu viteză maximă spre râpă, iar el nu o va urma. Comentariu vine în contextul în care premierul a declarat că decizia referitoare la susţinerea Laurei Codruţa Kovesi pentru şefia Parchetului European nu îi aparţine, ci trebuie să fie luată de Comitetul Executiv Naţional al PSD.

"Cine vrea să ajungă pe vârful muntelui ar trebui să urmărească indicatoarele, nu să meargă orbește după cei din față. Cei din față s-ar putea îndrepta spre prăpastie... Urmați omul doar dacă omul urmează indicatorul! Câtă vreme doamna Dăncilă a ținut drumul corect, nu numai că nu am criticat-o, dar am și apărat-o PUBLIC. Acum, dacă văd că merge cu viteză maximă către râpă, să nu se aștepte nimeni să merg după dânsa! Cum să spună că face CEX să se stabilească susținerea lui Kovesi!? Doamna Dăncilă, chiar ați uitat cum vorbeam noi doi, la terasă, la Bruxelles? Ați uitat când am întrebat-o pe Kovesi ce dracului căuta, ca Procuror General, în Sufrageria lui Oprea, alături de șefii SRI Maior și Coldea, în seara turului II al alegerilor prezidențiale din 2009!? Ați uitat când v-ați ocupat să stau față în față cu Divinitatea Sa, cu întâia SUFRAGERISTĂ a neamului!? Ați uitat când mă rugați să-i spun domnului Dragnea că v-ați ocupat?

...Doamna Dăncilă#2, cine sunteți și ce ați făcut cu doamna Dăncilă#1, cu omul pe care îl apăram!??

P.S. Urmați omul doar dacă omul urmează indicatoarele! Altminteri, veți urma drumul marelui HĂU!", scrie Pleşoianu pe Facebook.

remierul Viorica Dăncilă nu exclude susținerea Codruței Kovesi în funcția de procuror-șef european, președintele PSD declarând, vineri, la Galați, că o decizie în acest sens va fi luată în forurile statutare ale partidului. Întrebată dacă s-a schimbat ceva în ceea ce privește susținerea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror european, premierul Viorica Dăncilă a spus că nu a discutat acest subiect și nu vrea să vină cu o părere personală, o decizie urmând să fie luată în forurile statutare ale partidului.