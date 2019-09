Liviu Pop, despre Laura Codruta Kovesi: ''Ce dosare a avut? Cativa firfirei si multa imagine publica''

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Liviu Pop a precizat, joi, 19 septembrie 2019, ca Romania are „cativa firfirei si multa imagine publica”, iar fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi nu are rezultate vizibile in lupta anticoruptie. DEZASTRU pentru Laura Codruta Kovesi! Anuntul facut de Viorica Dancila „Eu nu am vazut dosare senzationale pe care le-a instrumentat doamna in Romania. Am vazut in alte tari dosare foarte-foarte mari, de sute de milioane de euro, recuperate pentru statul roman. Care este cel mai mare dosar pe care l-a avut in Romania? Cativa firfirei si multa imagine publica, pentru ca suna bine daca era tarat un parlamentar sau un om politic in fata institutiei”, a afirmat Liviu Pop ...