Liviu Pop, DEZLANȚUIT la adresa Laurei Codruța Kovesi: 'Ce dosare a avut? Cațiva firfirei și multa imagine publica'

Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat, joi, la RFI, că România are „câțiva firfirei și multă imagine publică”, iar fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi nu are rezultate vizibile în lupta anticorupție.

„Eu nu am văzut dosare senzaționale pe care le-a instrumentat doamna în România. Am văzut în alte țări dosare foarte-foarte mari, de sute de milioane de euro, recuperate pentru statul român. Care este cel mai mare dosar pe care l-a avut în România? Câțiva firfirei și multă imagine publică, pentru că suna bine dacă era târât un parlamentar sau un om politic în fața instituției”, a declarat Liviu Pop, la RFI.

Senatorul PSD a adăugat că Laura Codruța Kovesi „are o situație incertă din punct de vedere juridic, suspiciunile există foarte multe”, iar acesta este motivul pentru care nu o susține pentru Parchetul UE.

„Managementul instituției pe care doamna a condus-o a fost unul defectuos în cazul multor entități județene. În ceea ce privește Parchetul European, să așteptăm finalul””, a mai spus Pop.

Întrebat dacă are suspiciuni și la adresa Rovanei Plumb, propusă de PSD pentru postul de comisar european, senatorul PSD a răspuns: „Nu știu ce suspiciuni planează, am văzut ceva informații în spațiul public. Am văzut în schimb și poziția celor de la USR vizavi de susținerea altui comisar european care are mult mai multe probleme în interiorul țării (...). Fiecare încearcă să-și promoveze oamenii. Eu sper să avem oamenii cei mai buni și oameni care să facă bine României”.

Printre dosarele de corupție instrumentate de DNA se numără și cele ale foștilor grei ai PSD, Adrian Năstase și Liviu Dragnea, acesta din urmă fiind în prezent încarcerat.