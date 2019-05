Liviu Pop, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea: E o zi grea pentru PSD, dar avem puterea sa ne regeneram

Liviu Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat in urma condamnarii lui Liviu Dragnea la inchisoare este un lucru trist pentru PSD, care trebuie sa depaseasca insa acest moment. Liviu Pop spune ca ”este o zi grea pentru politica romaneasca, pentru Partidul Social Democrat”. ”E trist ca am ajuns in zona aceasta si nutrim speranta ca vom depasi acest moment greu”, a declarat Liviu Pop. BREAKING NEWS! Liviu Dragnea a fost CONDAMANT LA INCHISOARE cu EXECUTARE Acesta declara ca ”PSD este un partid solid, are puterea sa se regenereze”. ”PSD este un partid solid, are puterea sa se regenereze, chiar daca rezultatele de ieri ne-au dat un semnal de alarma vizavi de comunicare ...