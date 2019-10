Államelnöki választások2019/ K. Iohannis: A PSD többéves kormányzása után Románia első a szegénységben és utolsó a rászorulók védelmében

Bukarest, október 27. /Agerpres/ - A Szociáldemokrata Párt (PSD) többéves kormányzása után Románia első a szegénységben és utolsó a kiszolgáltatott helyzetű személyek védelmében - jelentette ki vasárnap Klaus Iohannis, amikor bemutatta azt a programot, amellyel újabb államelnöki mandátumra pályázik. 'A Szociáldemokrata Párt (PSD) többéves kormányzása után Románia az Európai Unió országai közül első a szegénységben és utolsó a kiszolgáltatott helyzetű személyek védelmében. Ez szomorú" - hangoztatta Iohannis, aki szerint megrendült az emberek bizalma a szociális és a nyugdíjrendszerben, illetve ezek fenntarthatóságában. Azt mondta: a PSD-kormány elhanyagolta a beruházásokat a közlekedési infrastruktúrába, az iskolákba és a kórházakba. Ezenkívül az államfő megjegyezte, hogy a jövedelemnövekedés nagy része az importra ment el, illetve elvitték a kamatok és a rekordméretű infláció. 'A kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy nem jó a PSD gazdaságpolitikájának iránya. Most hatékony intézkedésekre van szükség a költségvetési felelősség, a pénzügyi stabilitás, az adóbeszedés javítása és a hatékony költségvetési igazgatás tekintetében' - sorolta Iohannis. Az államfő hangsúlyozta, hogy Romániának beruházásokra van szüksége, elsősorban az infrastruktúrába. "Sajnos ebben a tekintetben nagyon rosszul állunk az Európai Unió államaihoz képest, minden típusú szállításban: közúti, vasúti, tengeri vagy légi. És a PSD nagyon jól tudja, hogy miért - mert a repülőket a földön akarták tartani, az ígéreteket az égben!"- mondta Iohannis. Az államfő kijelentette: az autóipar, az IT-ágazat, az energiaágazat, a mezőgazdaság vagy az idegenforgalom "a versenyelőnyök valódi forrásai". Rámutatott: a 'normális Románia" az az ország, amelyben az állam a polgárok szolgálatában áll, és az állami intézmények széles körű auditálását sürgette. 'Vissza kell állítanunk az állami intézmények hitelességét, hogy a polgárok visszanyerhessék bizalmukat és biztonságban érezzék magukat. Ennek érdekében az állami intézményeknek széleskörű, objektív és professzionális ellenőrzési folyamaton kell átesniük. Vissza kell állítanunk a közigazgatást a megfelelő alapokra, etikai és integritási normák mentén, az érdemek és a teljesítmények alapján"- mondta Iohannis. Hangsúlyozta: Romániában a törvénynek mindenki számára egyenlőnek kell lennie. "Senki sem helyezheti magát a törvény fölé, hogy elkerülje a felelősségre vonást. A független igazságszolgáltatás garantálja a demokrácia működését, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartását, ez Románia modernitásának garanciája. Erős támogatója voltam és maradok továbbra is a korrupció elleni harcnak és egy feddhetetlen kormányzás megteremtésének"- mondta Iohannis. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi jogszabályoknak széles körű felülvizsgálati folyamaton kell átesniük. Az államfő kiállt az oktatás, az egészségügy és a szolidaritás ügye mellett, és jelezte: tovább folytatódik a Művelt Románia projekt. Az Európai Unióval kapcsolatban azt mondta, hogy továbbra is támogatni fogja az európai értékek előmozdítását, az egységes piac megszilárdítását és a bővítési politika folytatását. Az államfő azt is jelezte, hogy megmarad a külpolitika három pillére: az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott stratégiai partnerség, Románia szerepének növekedése az Európai Unióban és a NATO-ban. Az államfő vasárnap mutatta be az "Együtt egy normális Romániáért" című elnöki programját. AGERPRES/(RO - szerző: Florentina PEIA, szerkesztő: Karina OLTEANU; HU - szerkesztő: ERDÉLY András)