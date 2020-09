Localitatea din Olt in care prezența este de 101%

Prezenţa la urne în comuna Tătuleşti din judeţul Olt era de peste 101%, la ora 15,00, în condiţiile în care în localitate au votat pe liste suplimentare peste o treime dintre alegători, conform datelor afişate pe portalul prezenta.roaep.ro. La Tătuleşti, până la ora 15,00 au votat 722 de persoane, dintre care 272 pe liste suplimentare. […] The post Localitatea din Olt în care prezența este de 101% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.