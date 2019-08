Locomotiva unui tren a luat foc. Traficul feroviar este blocat in Constanta - VIDEO

O locomotiva a luat foc in Constanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traficul feroviar este blocat, miercuri seara, in Constanta, dupa ce locomotiva unui tren a luat foc. Potrivit ISU Constanta, a luat foc locomotiva unui tren de cereale. Locomotiva trenului de marfa a luat foc in zona compartimentului motor si s-a oprit chiar la trecerea la nivel de cale ferata de pe strada Caraiman din Constanta, in apropiere de Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida. Traficul feroviar si cel rutier a fost blocat. Pana la acest moment nu exista nicio victima. Tren oprit in judetul Iasi din cauza unor defectiuni tehnice - FOTO/ UPDATE Pompierii intervin cu doua autospeciale de stingere si un echipaj medical SMURD B. Daca ti-a placut articolul, te ...