Locuitorii comunei Mica vor avea, incepand de anul acesta, apa potabila

Comuna Mica

Locuitorii comunei Mica vor beneficia începând din acest an de apă potabilă, după ce proiectul în acest sens a intrat în linie dreaptă. Primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz, transmite prin intermediul unui comunicat de presă faptul că proiectul pentru introducerea apei în comuna pe care o conduce va demara, cel mai probabil, în primăvara acestui an

”Unul dintre proiectele pentru care m-am luptat încă din momentul alegerii mele în funcția de primar al comunei a fost acela ca locuitorii comunei Mica să beneficieze de apă și canalizare. Demersuri pentru introducerea apei și canalizării în comuna Mica.

Mi-aș fi dorit să pot realiza acest lucru încă din primul an de mandat, dar situația nu a depins numai de mine și nici de Consiliul Local, comuna noastră făcând parte dintr-un Master Plan inițiat de Compania de Apă Someș. Toate solicitările noastre pentru obținerea finanțării unui proiect privind introducerea simultană a apei și a canalizării pe raza Comunei Mica, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, au fost respinse, Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, actualul Minister al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, invocând faptul că ar putea exista o dublă finanțare, iar în consecință Comuna Mica a rămas parte integrantă a proiectului inițiat de Compania de Apă Someș S.A., proiect prin care locuitorii comunei Mica vor beneficia numai de apă potabilă, fără canalizare. În tot acest timp, Comuna Mica a sprijinit toate demersurile Companiei de Apă Someș privind punerea la dispoziție, atât a terenurilor unde vor fi amplasate stațiile de pompare, cât și bazinele, conform proiectului. În data de 07.01.2020 am înaintat o adresă Companiei de Apă Someș prin care am solicitat comunicare ultimelor date referitoare la stadiul licitației și a începerii lucrărilor referitoare la introducerea apei potabile pentru comunele Mica și Unguraș.

