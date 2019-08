Locul in Iasi in care gasesti de aproape orice iti doresti - FOTO

EGROS Shopping Iasi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul comercial Egros Shopping Iasi unul dintre cele mai mari centre comerciale din zona Moldovei intentioneaza sa fie cat mai aproape de dorintele si nevoile fiecarui client in parte. Cele peste 800 de standuri comerciale, (cu suprafete cuprinse intre 12 si 200 de metri patrati), gazduiesc o varetate de produse si servicii de la imbracaminte, incaltaminte, marochinarie sau accesorii GSM la farmacii, agentie de voiaj, mobilier, atelier de retus, schimb valutar si salon de infrumusetare. Egros Shopping Iasi isi doreste sa ne fie aproape in toate etapele si pentru toate evenimentele importante ale vietii. Daca va casatoriti, veti deveni parinti, bunici sau poate va pregatiti sa botezati si do ...