Locuri inchise din Cluj-Napoca datorita coronavirus

În urma măsurilor de prevenţie luate împotriva virusului Corona, vă informăm că următoarele locaţii îşi suspendă sau modifică activitatea până în data de 31 martie:

Teatrul Național din Cluj-Napoca anunță, în urma celor mai recente informații furnizate de Departamentul pentru Situații de Urgență, suspendarea tuturor spectacolelor și evenimentelor programate care vor avea loc în luna martie 2020.

Opera Națională Română din Cluj-Napoca anulează spectacolele lunii Martie 2020.

Teatrul Maghiar de Stat Cluj suspendă următoarele spectacole:

10 martie – CARAVAGGIO TERMINAL

11 martie – LAS MENINAS

13 martie – MUTTER COURAGE ȘI COPIII EI

14 martie – ANIVERSAREA

15 martie – „…ATÂRN PE ACEASTĂ ASPRĂ CORNIȘĂ A VIEȚII…”

18 martie – SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

19 martie – NORA

20 martie – LULU

21 martie – CONCORD FLORAL

22 martie – ANIVERSAREA

22 martie – OPERA DE TREI PARALE – spectacolul Teatrului "Tamási Áron"

Muzeul de Artă Cluj anulează desfășurarea activităților și evenimentelor cu public, până în ziua de 31 martie 2020, inclusiv pe 31 martie.

Filarmonica de Stat ”Transilvania” suspendă toate concertele programate în intervalul 10.03 – 31.03 2020. Cu excepția concertului din data de 20.03, restul evenimentelor se reprogramează.

Zipp It îşi va desfășura activitățile in mod obișnuit, insa ca măsură de prevenție sunt obligați să limiteze accesul in incinta localului la numarul maxim de 100 de persoane.

Hardward Pub va reprograma toate concertele din această lună.

CHIOS Social Lounge anulează evenimentele din perioada 13-31 martie. Între timp, restaurantul rămâne deschis, funcționând după programul normal, întrucât s-au luat toate măsurile pentru igienă și protecție.

After Eight - Cocktail Club toate evenimentele programate până la data de 31 martie sunt anulate.

Midi amână evenimentele

Flying Circus Cluj adaugă o măsură extra de protecție. "De azi va rugăm să faceți plata la bar doar cu cardul/telefonul, în felul asta întărim măsurile de siguranță pentru noi toți. Va reamintim că suntem deschiși zilnic de la 19:00 si va invităm la câte o proiecție in fiecare zi iar după ne vedem la bar."

FORM Space îşi amână evenimentele

REACTOR de creație și experiment anulează toate spectacolele din această lună.

Club NOA amână evenimentele din perioada 13-31 martie (vor fi comunicate datele evenimentelor reprogramate în cel mai scurt timp posibil).

Sursa: zilesinopti.ro

