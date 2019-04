Locurile de munca din Romania sunt cele mai periculoase din Uniunea Europeana: avem mai multe accidente mortale decat in Marea Britanie

Locurile de muncă din România sunt printre cele mai periculoase din Uniunea Europeană, în condiţiile în care în anul 2016 în România a fost înregistrată o rată standardizată de incidenţă de 6,11 accidente mortale la 100.000 de lucrători, mai mult decât dublu faţă de media din UE care a fost de 2,21 accidente mortale la 100.000 de lucrători, arată datele publicate vineri de Eurostat, informează Agerpres.

O rată standardizată de incidenţă mai mare decât în România se înregistrează doar în Luxemburg, 10,8 accidente mortale la 100.000 de lucrători, însă în cifre absolute în anul 2016 în Luxemburg au fost semnalate 22 de accidente mortale la locul de muncă.

În total, în anul 2016 au fost înregistrate 3.182 accidente mortale la locul de muncă în Uniunea Europeană (UE), dintre care 229 au fost înregistrate în România, mai multe decât cele înregistrate în ţări cu o populaţie mai numeroase precum Marea Britanie (222 de accidente mortale) sau Polonia (198 de accidente mortale).

Potrivit Eurostat, statele membre cu cele mai scăzute rate de incidenţă au fost:

Olanda (0,7 accidente mortale la 100.000 de lucrători) Germania (1,1) Suedia (1,2) Marea Britanie (1,6)

La polul opus de află:

Luxemburg (10,8 accidente mortale la 100.000 de lucrători) Romania cu 6,11 accidente mortale la 100.000 de lucrători, Letonia (5,45) Austria (5,44)

Conform statisticilor europene privind accidentele de muncă, "accidentele mortale" sunt definite drept cele care duc la moartea victimei in termen de un an de la producerea accidentului. In termeni mai generali, un accident la locul de muncă este definit ca un eveniment ce duce la vătămarea fizică sau psihică a persoanei in cauza.

"Numărul accidentelor într-un anumit an este probabil legat într-o oarecare măsură de nivelul general al activităţii economice a unei ţari şi de numărul total de persoane angajate în economia sa", subliniază Eurostat.

Aceste date statistice au fost publicate cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranţei şi Sănătăţii la Locul de Muncă, o campanie internaţională anuală de promovare a muncii sigure, sănătoase şi decente, ce are loc în 28 aprilie.