Logica lui Danca: Cu sau fara alegeri, am fi avut explozie de COVID. Atunci de ce cvasilockdown?

Șeful Cancelariei prim-ministrului şi candidat PNL la Camera Deputaţilor, Ionel Dancă, susține lipsa pericolului de infectare cu ocazia alegerilor parlamentare cu un argument cel puțin ilogic – cu sau fără acest scrutin, evoluția ar fi fost aceeași. Dar nu explică de ce au fost impuse alte restricții care împiedică formarea de aglomerări și nici care […]