Londra exclude un schimb de petroliere cu Teheranul

Şeful diplomaţiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb între petrolierul britanic sechestrat de Iran în strâmtoarea Ormuz şi petrolierul iranian, reţinut de britanici în largul Gibraltar, informează AFP potrivit Agerpres.

Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care naviga sub pavilion britanic, Stena Impero, suspectat de 'nerespectarea codului maritim internaţional', la 15 zile după ce petrolierul iranian Grace 1 fusese reţinut de autorităţile britanice în largul Gibraltarului.Întrebat de BBC dacă Marea Britanie intenţionează să facă un schimb în încercarea de a rezolva criza dintre cele două ţări, Teheranul sugerând săptămâna trecută că ar fi deschis unei astfel de operaţiuni, Dominic Raab a răspuns: 'Nu'.'Nu este vorba de a face un schimb. Este vorba de a face să fie respectate dreptul internaţional şi regulile sistemului juridic internaţional', a afirmat el, argumentând că situaţia celor două nave nu este comparabilă.'Grace 1 a fost interceptată pentru că încălcase sancţiunile (UE) şi se îndrepta spre Siria cu petrol (ceea ce Teheranul neagă)', a adăugat ministrul britanic, afirmând că nava Stena Impero este, în schimb, reţinută 'ilegal'.Tensiunile au escaladat în această regiune strategică după retragerea americană în mai 2018 din acordul nuclear cu Iranul, gest urmat de reinstituirea unor sancţiuni severe din partea SUA împotriva Teheranului. Situaţia s-a acutizat în ultimele săptămâni odată cu atacurile împotriva unor petroliere în Golf, acţiuni atribuite de Washington Teheranului, care dezminte orice implicare.Iranul a calificat duminică drept 'provocator' apelul lansat de Londra pentru o misiune navală europeană în Golf, unde a sosit o a doua navă de război britanică.Distrugătorul HMS Duncan va acţiona pentru a asigura 'trecerea în deplină siguranţă a navelor sub pavilion britanic prin strâmtoarea Ormuz, împreună cu HMS Montrose', o fregată deja la faţa locului, a indicat Ministerul Apărării britanic într-un comunicat.'Libertatea navigaţiei în strâmtoarea Ormuz este vitală nu numai pentru Regatul Unit, ci şi pentru partenerii şi aliaţii noştri internaţionali', a declarat ministrul apărării Ben Wallace. Ministerul a anunţat joi că a ordonat Royal Navy (Marinei Regale) să escorteze navele civile sub pavilion britanic în strâmtoare.