Londra, in topul preferintelor turistilor romani

Londra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Londra, Roma, Bruxelles, Paris si Milano se afla in topul oraselor europene preferate de catre romani in vacanta din aceasta vara, iar rezervarile de bilete de avion s-au majorat cu 13% fata de aceeasi perioada din anul 2018, arata datele publicate vineri de catre un turoperator. Astfel, conform unui site specializat in calatorii, cele cinci destinatii preferate s-au clasat in top si in anul anterior, cu diferenta ca, in 2019, se inregistreaza o crestere de 10 - 13% comparativ cu anul 2018, in functie de numarul de bilete de avion rezervate. Daniela Crudu, amorezata pana peste cap de noul iubit. Cu cine s-a cuplat fosta asistenta TV. La asta nu te-ai fi asteptat - FOTO Capitala Regatului Unit al Marii B ...