Londra si Bruxellesul vor discuta luni in 'formatul' convorbirilor post-Brexit (Comisia Europeana)

Negociatorii european şi britanic ai relaţiei comerciale post-Brexit au convenit să discute luni în "formatul" convorbirilor, în prezent în impas, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson să vorbească public despre probabilitatea unui "no deal", a anunţat vineri Comisia Europeană, relatează AFP. "Michel Barnier a ţinut o videoconferinţă astăzi cu omologul său britanic David Frost pentru a discuta despre negocieri săptămâna viitoare. Cei doi negociatori şefi au convenit să vorbească luni despre formatul acestor convorbiri", a anunţat pe Twitter un purtător de cuvânt al executivului european. Foto: (c) Oliver Hoslet/Pool via REUTERS La summitul european liderii UE au constatat ''cu îngrijorare că progresele realizate asupra chestiunilor cheie care interesează Uniunea încă nu sunt suficiente pentru ca un acord să fie încheiat'' în puţinul timp rămas până la terminarea perioadei de tranziţie post-Brexit şi au cerut Londrei să facă ceea ce este ''necesar pentru ca un acord să fie posibil''. În urma acestei poziţii, guvernul britanic a transmis că dacă europenii nu-şi flexibilizează poziţia Londra consideră aceste negocieri încheiate. ''Din punctul nostru de vedere, negocierile comerciale s-au terminat. UE le-a pus capăt de facto şi nu mai merită efortul de a vorbi decât în cazul unei schimbări fundamentale de poziţie a UE'', a indicat Downing Street. ''Ni s-a spus că Regatului Unit îi revine să facă toate compromisurile în zilele următoare. Nu aşa se desfăşoară nişte negocieri'', a declarat la rândul său ministrul de externe britanic Dominic Raab. Foto: (c) LUONG THAI LINH/EPA În urma solicitării ultimative venite de la Bruxelles, premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri într-o intervenţie televizată că UE refuză solicitarea făcută de ţara sa de la începutul negocierilor pentru un acord comercial după modelul celui încheiat de UE cu Canada, adică un acord de liber schimb fără taxe vamale şi fără cote. Prin urmare, Johnson a sugerat că singura alternativă din punctul său de vedere ar fi un acord după modelul australian, ceea ce ar însemna însă că relaţiile comerciale dintre Regatul Unit şi UE vor fi guvernate numai de regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Andreea Preda)