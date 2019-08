Lora e lipsita de inhibitii: Poza provocatoare, in desu, facuta la Paris! - FOTO

Lora Paris google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lora este mai provocatoare ca niciodata in vacanta petrecuta la Paris. Recent, Lora a publicat o serie de imagini provocatoare pe social media. Imbracata intr-un desu care-i lasa la vedere silueta sexy, Lora confirma inca o data ca este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi. Fotografiile au fost facute in vacanta romantica pe care a peterecut-o alaturi de iubitul ei, la Paris. De ce poarta Lora peruca! Iata adevarul Peste 16.000 de apreciere si cateva zeci de comentarii, a strans artista la aceste poze. Cum se mentine in aceasta forma de invidiat? Simplu, a declarat in cadrul unui interviu pe care l-a acordat acum ceva timp. „Cantari multe, multe. Pe langa dans, mana ...