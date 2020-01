Lora, in doliu! Mama ei s-a stins din viata! Ce operatie complicata a facut femeia in urma cu 6 ani!

Lora, in doliu! Mama ei s-a stins din viata! Cantareata are sufletul sfasiat dupa ce a aflat tragica veste ca una dintre cele mai iubite persoane din viata ei a murit.

Lora, in doliu, dupa ce mama ei sa stins din viata

„Cine are parinti, pe pamant nu in gand/ Mai aude si-n somn ochii lumii plangand..” Drum lin mama scumpa… ai plecat cu jumatate din inima mea…”, este mesajul dureros pe care Lora l-a postat pe retelele de socializare.

Putina lume stie insa prin ce cosmar a trecut Lora cu mama ei, in urma cu 6 ani, cand femeia a fost diagnosticata cu cancer la san. Indragita interpreta a trecut pragurile multor clinici de specialitate de mana cu parintele sau pentru a-i face zeci de analize si investigatii ca sa-i prelungeasca viata…

In februarie 2014, acum aproape 6 ani, Lora si-a internat mama la un spital din Turcia unde medicii i-au confirmat din nou diagnosticul: cancer la san. Specialistii de acolo i-au recomandat operatia de masectomie a sanului stang, cel afectat. Interventia facuta de chirurgii oncologi, de extirpare a tumorii, a durat 3 ore, insa totul a decurs bine. Cata vreme femeia se afla in blocul operator, Lorei i s-a oferit consiliere psihologica.

Mama Lorei, operata de cancer la san

„Mamei mele i-a fost taiat sanul! I s-a facut o operatie de mastectomie totala la sanul stang. Exista posibilitatea aceasta si era oarecum pregatita pentru ea. Pentru mine a fost cumplit, dar trebuia sa ma tin tare in fata ei. Am fost ajutata de un psiholog ca sa depasesc momentul si am primit suport moral pe parcursul celor trei ore in care mama s-a aflat in sala de operatii. Cei din spital m-au vazut plangand si au trimis un medic psiholog care sa stea de vorba cu mine. Am simtit un val de afectiune din partea tuturor, a medicilor, a personalului. Oamenilor din tara imi trimiteau mesaje de incurajare si se rugau pentru noi”, a declarat Lora la vremea respectiva in presa, conform ensarduman.ro.

Lora, suspecta si ea de boala secolului

Dupa operatie, mama cantaretei a facut tratamente si analize regulate pentru a se asigura ca este in afara oricarui pericol. La vremea respectiva insa, s-a scris in presa si despre faptul ca inclusiv Lora era suspecta de cancer. Artista a facut si ea o multime de analize si investigatii, timp in care avea sufletul cat un purice, insa, spre norocul ei, medicii nu i-au pus ca diagnostic cancer.

Din pacate, Lora nu a inceput anul 2020 tocmai bine. Vestea cumplita ca mama ei s-a stins din viata a daramat-o pe artista care acum se pregateste de inmormantare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.