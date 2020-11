Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului, vicepremierului si ministrului Culturii, 95 de artisti, intre care Cristi Minculescu, Directia 5, Horia Brenciu, Cargo, Holograf, Loredana, Andra, solicita sa fie inclusi in schema de ajutor de stat pentru domeniul cultural. Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a anuntat de saptamana trecuta: “Ne vom asigura ca atunci cand finantam un organizator […] The post Loredana, Brenciu, Holograf, Iris, Vunk, pe lista celor aproape 100 de artiști care cer ajutor de stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.