Loredana Chivu are cel mai bombat fund din showbiz dupa ce si-a facut implant

Loredana Chivu a platit nu mai putin de 5.000 de euro ca sa arate asa. Sexoasa blondina are un posterior de nota 10, cu care face ravagii ori de cate ori iese din casa, iar simpla sa prezenta nu trece niciodata neobservata. Atentie, urmeaza fotografii de infarct!

Loredana Chivu este foarte atenta la aspectul fizic, care pentru ea este cel mai important. Nu doar ca isi doreste sa arate bine, dar sursa ei de venit provine din imagine. De aceea, vedeta trebuie sa fie impecabila din toate punctele de vedere. Este adepta operatiilor estetice si nu s-a ferit niciodata sa recunoasca acest lucru, desi a fost de multa lume criticata.

Blondina nu a pus, insa, la suflet parerile rautacioase si cand a simtit nevoia si-a imbunatatit aspectul fizic. Nu s-a uitat absolot deloc la bani! Recent, si-a facut o interventie prin care si-a marit fundul! Fara bisturiu, ci prin intermediul implantului lichid. Loredana Chivu si-a injectat 400 de ml de substanta in fese, costul a doar 100 de ml fiind de 1.200 de euro, iar rezultatul este, acum, senzational!

Cancan.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe vedeta la scurt timp dupa ce a parasit un salon de infrumusetare din Capitala. Super-grabita, blondina a plecat cu bigudiurile pe cap. S-a urcat in masina personala, s-a aranjat putin, dupa care a pornit la drum. In momentul in care a ajuns la destinatie, in evidenta i-a iesit posteriorul proaspat "tunat".

Care, conform celor mai noi imagini, este, cu siguranta, cel mai bombat din showbiz. Investitia de 5.000 de euro facuta de Loredana Chivu a meritat din toate punctele de vedere. Blondina a optat pentru o pereche de pantaloni super-mulati, care i-au scos in evidenta posteriorul obraznic si apetisant, ajuns astfel datorita unei interventii cu anestezie locala, denumita AquaFilling.

