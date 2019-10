Loredana Groza, in chiloti, in oglinda, la 49 de ani! Cum s-a pozat cantareata

Loredana Groza a postat pe Instagram o fotografie facuta in oglinda.

Loredana este foarte mandra de silueta ei, asa ca a expus-o intr-o poza facuta in oglinda, imbracata sumar. Cantareata si-a ridicat bluza si si-a expus abdomenul si picioarele. Loredana Groza poarta chiloti negri si sosete rosii, asortate cu tricoul.

La 49 de ani, Loredana are un corp de invidiat. Artista si-a expus silueta in fotografia care a strans peste 20 de mii de like-uri si aproape 500 de comentarii.

Ce operatii are Loredana Groza! Un medic estetician a spus-o: conturul fetei, nas, buze, gat, pometi, cearcane, toata fata e modificata

Loredana Groza a implinit 49 de ani, dar nu-si arata deloc varsta. Desi arata impecabil, cantareata a fost criticata dur pe retelele de socializare din cauza operatiilor estetice pe care le-a suferit de-a lungul timpului.

Un medic estetician a analizat fotografiile cu Loredana Groza si a declarat, intr-un video publicat pe Youtube, ca artista a suferit multe modificari in ultima perioada.

„Acum, Loredana are un ten bine hidratat. Noi facem chestia asta cu un cocktail de acid hialuronic, care ofera o hidratare foarte buna a tenului. Este evident ca a apelat la aceasta procedura. In al doilea rand, a facut si foarte mult botox in cele trei zone standard de botox: frunte, coada ochilui si zona dintre sprancene. Pielea ei este in prezent perfect intinsa. Daca va uitati un pic si la gatul ei, si-a intins si pielea de acolo tot prin intermediul botoxului.

La nas, inainte ea avea probabil o deviatie de sept, care ii dadea si o asimetrie. Probabil a suferit interventii fie chirurgicale, fie nechirurgicale, cu acid hialuronic pentru a ajunge la rezultatul din prezent. Acum are un nas mai finut, drept, mai micut. Forma aceasta a nasului o intinereste.

Tot cu acid hialuronic si-a rezolvat si cearcanele. Inainte avea niste cearcane groazice. Tot cu acid hialuronic si-a facut si o reconturare de mandibula. Vreo 4, 5 ml de acid hialuronic. De asemenea, si-a facut niste pometi extraordinari.

O alta schimbare care ii confera un aspect tanar sunt santurile nazogeniene pe care si le-a estompat probabil cu acid hialuronic. Buzele, de asemenea, acum o forma plina. Sunt foarte bine conturate si carnoase. In trecut avea buzele deshidratate si cu niste urme de galme. Are un design natural fara vulgaritate”, a explicat medicul estetician, prin intermediul unui filmulet publicat pe YouTube.

