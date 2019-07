Lorelai Mosnegutu si-a cumparat un apartament, asa cum a promis, iar acum si-a amenajat si gradina. Uite cum arata

Dupa emotii si examene grele, dupa ce a intrat pe locul intai la sectia de Canto Clasic a Liceului de Arte «Balasa Doamna» din Targoviste, Lorelai Mosnegutu se bucura acum de o binemeritata vacanta.

Primul lucru pe care l-a facut a fost sa vina in Bucuresti, la aparamentul pe care l-a cumparat cu banii castigati la „Romanii au talent” (in 2017) si sa-si amenajeze gradina.

„Mie imi plac mult piticii, mereu mi-am dorit o gradina verde, plina cu pitici. Deocamdata mai trebuie sa creasca gazonul pe care l-am semanat si sa mai punem flori. Inca mai trebuie amenajata, dar le facem pe rand”, spune fetita fara maini, care in sfarsit este proprietara cu acte in regula. Zilele trecute, a semnat actele de proprietate pentru apartamentul cu doua camere cumparat in Popesti-Leordeni. Pana acum, intre ea si dezvoltator a existat doar un precontract. Alaturi de Lorelai, pe actul de proprietate si-a mai pus semnatura tutorele ei legal, Cristiana Bucur, directoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita. „Ii multumim mult ca a fost alaturi de noi. Eu am luat-o pe Lorelai in plasament simplu, am grija de ea. O voi putea infia abia cand implineste 18 ani. Acum are 16”, explica Mama Vio. Cele doua se pregatesc acum pentru obisnuita vacanta la mare, dar si pentru una in strainatate.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.