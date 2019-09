Loteria Romana a acordat castiguri de peste 144,88 milioane de euro in primele opt luni din 2019

In luna august a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 501.885 de castiguri in valoare totala de peste 83,70 milioane lei (peste 17,72 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49 - La Loto 6/49 s-au inregistrat 63.950 de castiguri, in valoare totala de peste 3,85 milioane de lei (peste 817.000 de euro).

Jocul Noroc - La Noroc s-au inregistrat 841 de castiguri, in valoare totala de peste 730.000 de lei (peste 156.400 de euro).

Jocul Loto 5/40 - La Loto 5/40 s-au inregistrat 531 de castiguri, in valoare totala de peste 1,24 milioane de lei (peste 263.700 de euro).

Jocul Super Noroc - La Super Noroc s-au inregistrat 4.456 de castiguri, in valoare totala de peste 105.000 lei (peste 22.000 de euro).

Jocul Joker - La Joker s-au inregistrat 83.152 de castiguri, in valoare totala de peste 3,57 milioane lei (peste 756.500 de euro).

Jocul Noroc Plus -La Noroc Plus s-au inregistrat 13.635 de castiguri in valoare totala de peste 718.000 lei (peste 152.000 de euro).

Jocul Pronosport - La Pronosport s-au inregistrat 4 castiguri, in valoare totala de aproximativ 5.500 de lei.

Jocul Prono-S - La Prono_S s-au inregistrat 56 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 18.000 de lei (peste 3.800 de euro).

Jocul Videoloterie - La Videoloterie s-au inregistrat 335.260 de castiguri, in valoare totala de peste 73,4 milioane lei (peste 15,54 milioane de euro).