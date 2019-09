Loteria Romana anunța un report la Joker de 3,55 milioane euro și la Loto 6/49 de 1,88 milioane euro

Joi, 3 octombrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica, 29 septembrie 2019 s-au inregistrat 23.583 de castiguri, in valoare totala de 1.050.782,41 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,96 milioane lei (peste 1,88 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,19 milioane lei (peste 251.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,89 milioane lei (peste 3,55 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 102.000 de lei aproximativ 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 597.500 lei (aproximativ 126.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 68.000 de lei (peste 14.000 de euro), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.