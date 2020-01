Loteria Romana are un nou director general

Compania Nationala "Loteria Romana" S.A. va avea, incepand din data de 10.01.2020, un nou director general, in persoana lui Sebastian Iacob Moga. Moga a fost numit in aceasta functie in sedinta Consiliului de Administratie de joi. Sebastian Iacob Moga a avut mai multe functii de conducere, chiar si pe cea de director general, iar in prezent era manager de zona al Punctului de Lucru Judetean Cluj.