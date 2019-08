Loteria Romana lanseaza o noua editie a lozului moara cu noroc. Premiul cel mare, 20.000 de lei

„MOARA CU NOROC” revine in portofoliul de lozuri al Loteriei Romane cu un nou design si premii la fel de atractive.Pentru cea de-a doua emisiune a lozului „MOARA CU NOROC”, Loteria Romana pune la bataie 363.780 de castiguri, in valoare totala de 1.860.000 de lei.Cu numai 3 lei, pretul unui loz „MOARA CU NOROC”, jucatorii care se simt inspirati sa-si incerce norocul cu acest nou produs, pot castiga premii in valoare de 3 lei, 6 lei, 10 lei, 100 de lei, 3.000 de lei si 20.000 de lei, premiile cap de afis.Produsele Loteriei Romane aduc jucatorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, indiferent de anotimp, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent care dintre produsele loteristice este jocul lor preferat.Sursă foto: Loteria Română