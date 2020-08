Loteria Romana: Numerele extrase duminica, 2 august

Astăzi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 30 iulie, Loteria Romana a acordat 14.689 de castiguri in valoare totala de 632.402,54 lei.La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 425.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,6 milioane de lei (peste 1,78 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un report in valoare de peste 10.700 de lei.La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 118.000 de lei (peste 24.400 de euro).La tragerea Super Noroc de joi, 30 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 78.302,07 lei.Biletul norocos a fost jucat la agentia 05-020 din Oradea si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.