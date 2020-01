Loteria Romana: O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6/49

O pensionara din Satu Mare este câștigătoarea marelui premiu în valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019."Cine nu joaca nu castiga! Bafta pentru toti!" - este mesajul pe care castigatoarea celui mai mare premiu de categoria I la jocul Loto 6/49, din anul 2019, a dorit sa-l transmita tuturor jucatorilor.In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro), cel mai mare premiu castigat la Loto 6/49 in anul 2019.Jucatoarea norocoasa este din Satu Mare, are in jur de 60 de ani si este pensionara. Dupa cum ne-a declarat, joaca de peste 10 ani la Loto 6/49, intotdeauna aceleasi numere si o singura varianta simpla. Pentru tragerea Loto 6/49 din 22 decembrie 2019 a ales insa sa joace diferit: a schimbat doua dintre numerele pe care le juca constant si a jucat doua variante simple in loc de una.Castigatoarea nu a dorit sa-si faca publica identitatea.Tototdată, la tragerea Loto 5/40 de duminica, 5 ianuarie, s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 456.677,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-044 din Iasi si a fost completat cu doua variante simple. La categoria a II-a s-a inregistrat, de asemenea, un castig in valoare de 88.292,10 lei, iar biletul norocos a fost jucat la agentia 74-088 din sector 4 Bucuresti si completat cu 4 variante la Loto 5/40 si 2 variante la Super Noroc.La tragerea Super Noroc din 5 ianuarie s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 154.629,97 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 04-011 din Bacau si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si 4 variante la Super Noroc.